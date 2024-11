Luiz Henrique por pouco não balançou as redes, mas parou na trave - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/11/2024 10:42

O Botafogo registrou o seu maior número de finalizações nesta temporada no empate sem gols com o Cuiabá, no último sábado (9), pelo Brasileirão . O Glorioso foi superior no jogo, mas não conseguiu furar a retranca do adversário.

Ao todo, a equipe comandada por Artur Jorge finalizou 28 vezes. No entanto, faltou êxito para converter em gols o alto volume, já que, de acordo com o 'SofaScore', foram seis chances claras perdidas, outro recorde dos cariocas em 2024. Além disso, apenas cinco chutes foram em direção à meta defendida por Walter, goleiro do clube mato-grossense.

O tropeço permitiu que o Palmeiras diminuísse a vantagem para a liderança de seis para quatro pontos. Agora, o Glorioso terá dez dias livres para descansar e se preparar para uma reta final de mês intensa.

Pelo Brasileirão, irá enfrentar Atlético-MG, fora de casa, no dia 20, Vitória, no Nilton Santos, dia 23, e o Palmeiras, em um confronto direto pelo título da competição, em São Paulo, no dia 26.

Quatro dias depois, para encerrar novembro, irá à Argentina, quando encara o Galo, pela final da Libertadores, a primeira da história do clube.