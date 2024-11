Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/11/2024 20:21

Rio - O Botafogo lutou até o fim, mas não conseguiu evitar o tropeço em casa diante do penúltimo colocado. O Alvinegro finalizou 28 vezes, acertou a trave e viu o zagueiro adversário tirar uma bola em cima da linha, e empatou sem gols com o Cuiabá, neste sábado (9), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Artur Jorge condenou a atitude do rival, que tentou esfriar o ritmo a todo momento.

"Parece que nós permitimos muito (a cera), e eu falei isso desde o primeiro minuto (...) Esperam muito para dar cartão ao goleiro que sempre atrasa o jogo ou quebra (o ritmo) com os jogadores constantemente no chão, simulando lesões. Qualquer encosto agora simulam. Eu acho que é do mau profissionalismo quando é assim, porque é o comportamento que se tem que não favorece em nada o espetáculo", disse.

Apesar da frustração com o empate sem gols, Artur Jorge elogiou o desempenho do Botafogo. O Alvinegro terminou o jogo com 74% de posse de bola e 28 finalizações, sendo cinco no alvo — mais do que o número total de finalizações, certas ou não, do Cuiabá. O treinador destacou a pressão e a postura da equipe, que não permitiu o rival respirar em nenhum momento.

"Esse é um comportamento que nós temos que ter, porque não permitimos o adversário ter tempo de bola e não permitimos ter situações com uma ou outra saída de bola longa. Por isso eu digo que nós tivemos um Botafogo muito igual a si próprio, que trabalhou, que reagiu muito forte à perda da bola, que foi intenso e que tentou de várias formas chegar ao gol", afirmou.

"O time esteve equilibrado e reativo àquilo que eram as saídas do adversário, portanto conseguimos estar bem posicionados para isso, mas não foi o dia de fazer o gol. O resultado é aquilo que fica como registro, mas no todo, satisfeito com o desenvolvimento dos jogadores porque, volto a dizer, tentamos de várias formas chegar à vantagem e o resultado não é de todo justo para aquilo que nós produzimos", completou.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 68 pontos e se manteve na liderança, mas viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair para quatro pontos. Líder do Brasileirão e finalista da Libertadores pela primeira vez na história, o Alvinegro volta a campo no próximo dia 20, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 34ª rodada.