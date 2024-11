Botafogo e Cuiabá se enfrentaram neste sábado (9), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/11/2024 18:34

Rio - O Botafogo tentou de tudo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. O Alvinegro empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, neste sábado (9), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão, e viu a vantagem na liderança diminuir em relação ao vice-líder Palmeiras. O Glorioso finalizou quase 30 vezes e acertou até bola na trave, mas não era dia.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 68 pontos e vê a vantagem para o vice-líder Palmeiras cair para quatro pontos. Já o Cuiabá, por sua vez, é o penúltimo colocado com 29. O Alvinegro volta a campo no próximo dia 20, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, fora de casa, pela 34ª rodada, enquanto o Dourado recebe o Flamengo, no mesmo dia, às 19h, na Arena Pantanal.

O Botafogo teve mais volume, mas não teve vida fácil no primeiro tempo. O Cuiabá adotou uma postura defensiva e conseguiu esfriar o ritmo alvinegro com paralisações ou demora para repor a bola em jogo. Mesmo assim, o Glorioso criou boas oportunidades, como uma finalização de Thiago Almada defendida por Walter ou a bola na trave de Marlon Freitas no último lance da primeira etapa.



O panorama não mudou na etapa final. O jogo seguiu como treino de ataque contra defesa, mas o Botafogo teve uma postura mais agressiva e finalizou mais vezes. Porém, a bola se recusava a entrar. Artur Jorge foi para o tudo ou nada na reta final, e recorreu aos artilheiros Júnior Santos e Tiquinho. Mas a dificuldade persistiu. Júnior Santos teve a melhor chance, mas Marllon salvou em cima da linha e garantiu o empate.

Botafogo x Cuiabá

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 09/11/2024

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: John; Vitinho (Eduardo), Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Savarino (Tiquinho Soares) e Thago Almada (Júnior Santos); Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon e Bruno Alves; Railan (Jadson), Filipe Augusto (Gabriel), Denilson (Lucas Fernandes) e Ramon; Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Lucas Mineiro) e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Gols: -

Cartões amarelos: Bruno Alves, Denilson, Ramon, Derik Lacerda e Gabriel (CUI)

Cartões vermelhos: -