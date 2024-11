Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/11/2024 14:44

Rio - O tropeço em casa diante do Cuiabá não desanimou o Botafogo. Melhor visitante do Brasileirão com 64,5% de aproveitamento, o Alvinegro aposta nos números longe de casa para conquistar o título nacional pela primeira vez no formato dos pontos corridos.

Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Botafogo terá três compromissos fora de casa: Atlético-MG, no dia 20, em uma prévia da final da Libertadores; Palmeiras, dia 26, em confronto direto na briga pelo título; e Internacional, dia 4 de dezembro, logo após a decisão continental.

Caso mantenha o aproveitamento como visitante, o Botafogo caminhará a passos largos para colocar a mão na taça do Brasileirão. O jogo contra o Palmeiras, no dia 26, é um confronto direto pela liderança e acontecerá quatro dias antes da final da Libertadores, prevista para o dia 30.

O Botafogo volta a campo contra o Atlético-MG, dia 20, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Galo também será o adversário alvinegro na final da Libertadores, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.