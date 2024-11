Aconchego Glorioso é a sala do Botafogo no Nilton Santos para torcedores com TEA - Divulgação/Botafogo

Aconchego Glorioso é a sala do Botafogo no Nilton Santos para torcedores com TEADivulgação/Botafogo

Publicado 11/11/2024 22:41

Rio - O Botafogo inaugurou no último sábado (9), no Nilton Santos, o "Aconchego Glorioso", sala sensorial para torcedores com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa foi construída em parceria com o Instituto Adimax e a Recriare, em um passo grande para tornar o estádio mais inclusivo e acessível.

O espaço fica localizado no setor Leste Inferior e oferece acolhimento e apoio às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O "Aconchego Glorioso" tem quarenta metros quadrados, conta com elementos que contribuem para a regulação emocional e conforto do portador do transtorno como: almofadas ponderadas, plataforma suspensa, piscina de bolinhas, parede de escalada, dentre outros.

"Sabemos que o caminho para um mundo totalmente inclusivo é longo, mas dar esse passo no Estádio Nilton Santos nos orgulha. Em parceria com a Recriare e o Instituto Adimax, a casa de todos os botafoguenses passa a ficar mais inclusiva e segura para os nossos torcedores com TEA e suas famílias", declarou Paula Young, Head de Ativações Comerciais do Botafogo.

Como estabelecido por Lei, torcedores com Transtorno do Espectro Autista têm direito à gratuidade nos jogos no Nilton Santos. Para acessar a sala, basta a criança ser levada por um responsável.