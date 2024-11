John Textor, dono da SAF do Botafogo - Divulgação/Lyon

Publicado 12/11/2024 22:31

Rio - John Textor segue com planos de expandir a rede-multiclubes. Insatisfeito com a posição no Crystal Palace, da Inglaterra, o empresário americano ainda busca comprar um novo clube inglês. Em entrevista ao "Olé Football Summit", do jornal argentino Olé, nesta terça-feira (12), o dono da SAF do Botafogo lamentou o fracasso na negociação pelo Everton e mantém o desejo de adquirir uma nova equipe inglesa.

"Não temos uma posição majoritária no Crystal Palace. Temos 45%, mas não conseguimos colaborar no elenco quando um clube precisa de um zagueiro ou outro precisa de um ponta. Essa colaboração entre a rede-multiclubes, que é imprescindível, faz falta. Não conseguimos fazer isso porque lá tem muitos acionistas e pode gerar conflito de interesse", disse.

Textor é dono do grupo Eagle Football, a rede-multiclubes que possui os direitos das ações de clubes como o Botafogo; Lyon, da França; RWD Molenbeek, da Bélgica; e FC Florida, dos Estados Unidos. O dirigente segue em busca de um interessado no Crystal Palace para investir em outro inglês. Recentemente, fracassou na negociação pelo Everton. Agora, o novo alvo é o Watford, da segunda divisão.

"Nossos relacionamentos na Inglaterra são muito importantes para decidir possíveis contratações. Estamos de olho em clubes da primeira divisão ou da segunda que podem subir. Estávamos muito perto do Everton, mas não deu certo. Às vezes você precisa mais do que um aperto de mão. Erros acontecem. Acredito que teremos um clube melhor em breve", afirmou.