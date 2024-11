Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Luiz Henrique é um dos destaques do Botafogo na temporadaVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/11/2024 19:06

Rio - O Botafogo ainda vive a expectativa de contar com Luiz Henrique e Thiago Almada em 2025. Apesar da expectativa que sempre existiu de que a dupla seguisse para o Lyon, clube de John Textor na França, o diretor de gestão esportiva do Glorioso, Alessandro Brito, afirmou que o desejo dos jogadores é seguir no Rio.

LEIA MAIS: Contratação de Luiz Henrique foi motivada por venda de atacante que não ocorreu

"Um fato curioso, e eu também estou curioso para 2025, é que os jogadores querem ficar agora. Temos Almada, Luiz Henrique, Igor (Jesus)... Eles estão muito felizes aqui. O ambiente é muito bom. É um fato curioso para 2025", disse Alessandro em entrevista à ESPN.

Almada e Luiz Henrique foram as contratações mais caras da história do Botafogo, mas chegaram através da Eagle Football, empresa multi-clubes de John Textor. No caso, do argentino, o empresário chegou a confirmar há alguns meses que ele seria jogador do Lyon no ano que vem. Já Luiz Henrique teve a promessa de que retornaria em breve à Europa na época em que negociou sua saída do Betis.

Segundo Alessandro, as contratações nesse modelo seguirão sendo algo comum no Botafogo.

"Irão acontecer (contratações neste formato), não só pensando no Lyon, mas irão acontecer porque conseguimos demonstrar na plataforma da Eagle que dá muito certo. Mesmo que você gaste 10, 12 ou 15 (milhões de euros) o potencial de uma revenda futura vai ser maior", garantiu.