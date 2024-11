O Botafogo do técnico Artur Jorge tem praticado o melhor futebol no continente - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/11/2024 12:13

Glorioso é um dos 12 concorrentes, assim como o Atlético-MG e o Real Madrid.

Botafogo está entre os indicados ao prêmio de melhor time do mundo, entregue pela Globe Soccer Awards. Na final da Libertadores e com possibilidade de ser campeão brasileiro, o, assim como o Atlético-MG e o Real Madrid.

Os dois clubes brasileiros que disputam o título continental são os únicos representantes da América. Por outro lado, a Europa conta com oito concorrentes. Ásia e África têm um cada.



Entre os países, o Brasil está empatado com a Itália com o maior número de indicados.



A votação é realizada pela internet, no site da Globe Soccer. E o resultado do vencedor do prêmio sairá em 27 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes.



Os indicados ao prêmio de melhor time de 2024



- Al Ahly (Egito)

- Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

- Atalanta (Itália)

- Atlético Mineiro (Brasil)

- Bayer Leverkusen (Alemanha)

- Botafogo (Brasil)

- Inter Milan (Itália)

- Manchester City (Inglaterra)

- Olympiacos (Grécia)

- PSG (França)

- Real Madrid (Espanha)

- Sporting CP (Portugal)