Pablo em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/11/2024 17:58

Rio - Zagueiro do Botafogo , Pablo não deve ter seu contrato de empréstimo renovado e tende a retornar ao Flamengo ao fim desta temporada. O camisa 30 teve uma passagem marcada por lesões musculares e não conseguiu se firmar no Glorioso. As informações são da Rádio Tupi.

No total, o defensor atuou por apenas 28 minutos com a camisa alvinegra. Ele entrou no lugar de Bastos no decorrer da segunda etapa na goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, no Nilton Santos , pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, ganhou todos os duelos (4/4) que disputou, tanto por cima quanto por baixo, e desarmou uma vez, segundo dados do 'Sofascore'.

Agora, já recuperado das lesões, Pablo treina normalmente com o elenco do Botafogo, mas não tem sido relacionado pelo técnico Artur Jorge. Em breve, provavelmente reforçará o Rubro-Negro, já que tem contrato válido até o fim do ano que vem.