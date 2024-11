Savarino em ação durante jogo da seleção venezuelana - Reprodução / FVF

Savarino em ação durante jogo da seleção venezuelanaReprodução / FVF

Publicado 15/11/2024 11:31

Agora, deu passe para Segovia marcar e igualar o placar diante da seleção brasileira. Após receber a bola na área, Savarino dominou e ajeitou para o companheiro bater de primeira e marcar um belo gol. A última vez havia sido no dia 21 de novembro de 2023. Na ocasião, balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Peru, fora de casa, no começo da segunda etapa, pela sexta rodada da competição.Agora, deu passe para Segovia marcar e igualar o placar diante da seleção brasileira. Após receber a bola na área, Savarino dominou e ajeitou para o companheiro bater de primeira e marcar um belo gol.

Com o resultado, a Venezuela chegou aos 12 pontos e ocupa a sétima posição na tabela. Já o Brasil, com 17, está em terceiro. Com o resultado, a Venezuela chegou aos 12 pontos e ocupa a sétima posição na tabela. Já o Brasil, com 17, está em terceiro.

Papel essencial no Botafogo

Savarino chegou ao clube carioca no início do ano e se tornou um dos grandes nomes do elenco. O camisa 10 tem sido importante para a ótima campanha da equipe, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores da América.



Em 2024, fez 11 gols e deu 11 assistências em 49 jogos pelo Glorioso, com direito a participações em momentos decisivos na temporada.



O venezuelano forma o quarteto ofensivo titular ao lado de Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Todos, inclusive, foram convocados por suas respectivas seleções nesta data Fifa.