Momento em que água é jogada no gramado na reta final do jogo - Federico Parra / AFP

Momento em que água é jogada no gramado na reta final do jogo Federico Parra / AFP

Publicado 15/11/2024 08:39

Maturín - Capitão da seleção brasileira, Marquinhos ficou indignado no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14) , pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque, nos acréscimos, o sistema de irrigação do estádio foi acionado no gramado.