Vanderson em ação pela seleção brasileira contra a VenezuelaFederico Parra/AFP

Publicado 14/11/2024 20:56

O técnico Dorival Júnior tem um desfalque confirmado para o próximo jogo da Seleção, na terça-feira (19), contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. O lateral-direito recebeu cartão amarelo no empate com a Venezuela , nesta quinta, e cumprirá suspensão automática.

A punição aconteceu os 35 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 13 parou contra-ataque da seleção venezuelana ao derrubar Martínez, volante do Corinthians, com um carrinho no campo de ataque.

Com isso, quem deve voltar à posição é o experiente Danilo, titular ao longo da campanha e que perdeu a vaga às vésperas da goleada por 4 a 0 sobre o Peru, pela 10ª rodada. Para o jogo contra a Celeste, Dorival ainda tem pendurados Ederson, Bruno Guimarães e o próprio Danilo.