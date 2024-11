David Luiz lamenta cobrança desperdiçada no Maracanã - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 14/11/2024 19:23

Rio - Zagueiro do Flamengo , David Luiz assumiu a responsabilidade no pênalti marcado para o Rubro-Negro no primeiro tempo do duelo com o Atlético-MG, na última quarta-feira (13) . No entanto, a cobrança parou nas mãos do goleiro Everson.