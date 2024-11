Alcaraz em ação na partida entre Flamengo e Atlético-MG pelo Brasileirão - Armando Paiva

Publicado 13/11/2024 21:57

Rio - Em meio à muita comemoração após o título da Copa do Brasil e polêmica por conta do afastamento de Gabigol, o Flamengo reencontrou o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), no Maracanã, desta vez pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu repetir as duas últimas doses. Mesmo superior mais uma vez, a equipe comandada por Filipe Luís pressionou, chegou a perder pênalti com o zagueiro David Luiz e não saiu do empate sem gols com o rival de Minas Gerais.

Com o resultado, o Rubro-Negro fica na quarta colocação do Brasileirão, com 59 pontos, nove atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso será no dia 20, após a Data Fifa, contra o Cuiabá, fora de casa.

O jogo

Ainda que com o time desfalcado por conta da Data Fifa, novamente o Flamengo foi extremamente superior em relação ao rival de Belo Horizonte. Com diversas chances claras criadas, o ataque parou mais uma vez nas mãos do goleiro Everson, protagonista absoluto na primeira etapa.



Além das defesas difíceis em boas finalizações de Fabrício Bruno, Michael e Matheus Gonçalves, o goleiro do Galo ainda brilhou parando David Luiz. Aos 35, Wesley roubou bola e arrancou em velocidade, sendo parado por Lyanco apenas com falta dentro da área. Pênalti marcado, mas que o zagueiro rubro-negro desperdiçou ao cobrar no canto esquerdo para boa defesa de Everson.



Um time solto, que mostrou não depender da organização de Gerson ou da criatividade de Arrascaeta. Pelos lados, principalmente o direito, o Flamengo sobrou no gramado e deu ótimos sinais ao técnico Filipe Luís também na defesa, com um esquema formado por linha de três: Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro, dando mais liberdade aos laterais.

Retorno morno

Já na segunda etapa, o Flamengo seguiu em cima e acertou a trave com Matheus Gonçalves logo na primeira chegada. Wesley se destacou pelo apoio na direita criando oportunidades e fazendo bem a recomposição no setor, travando os contra-ataques tentados pelo Atlético.



A partir da casa dos 25 minutos, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo e mostrou certa limitação física. Com isso, o Galo saiu mais para o jogo e conseguiu subir suas linhas para ocupar por mais tempo o campo de ataque, ainda que levando pouco perigo à meta defendida por Rossi.



Nos últimos minutos, o Atlético-MG foi quem teve as melhores oportunidades, com finalizações de Fausto Vera e Paulinho, ambas para boas intervenções do goleiro Rossi. O Flamengo chegou com os jovens Lorran e Shola, que fez sua estreia nos profissionais, mas não conseguiu furar o bloqueio montado por Gabriel Milito. Empate em 0 a 0 confirmado no Maracanã ao apito final do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 0 X 0 ATLÉTICO-MG



Local: Maracanã

Data e hora: 13/11 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Henrique Neu Ribeiro



Cartões amarelos: Fabrício Bruno (FLA); Gustavo Scarpa (CAM)



FLAMENGO: Rossi, Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz (Shola), Matheus Gonçalves (Lorran) e Ayrton Lucas (Cleiton); Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.



ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Fausto Vera, Otávio, Gustavo Scarpa e Bernard (Paulinho); Hulk (Alisson) e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.