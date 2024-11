Gabigol estufou as redes do Maracanã duas vezes na final da Copa do Brasil - Armando Paiva / O Dia

Publicado 13/11/2024 17:20 | Atualizado 13/11/2024 17:23

Flamengo segue ganhando novos capítulos. Por uma decisão da diretoria, o jogador não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira (13), contra o Atlético-MG. Em resposta ao afastamento, o atacante publicou em suas redes sociais que assistiria ao jogo na arquibancada do Maracanã, ao lado de torcedores. O ex-jogador e comentarista Zinho condenou o comportamento dos dirigentes e do camisa 99 em meio às polêmicas recentes. A briga entre Gabigol e a diretoria dosegue ganhando novos capítulos. Por uma decisão da diretoria, o jogador não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira (13), contra o Atlético-MG. Em resposta ao afastamento, o atacante publicou em suas redes sociais que assistiria ao jogo na arquibancada do Maracanã, ao lado de torcedores. O ex-jogador e comentarista Zinho condenou o comportamento dos dirigentes e do camisa 99 em meio às polêmicas recentes.

Zinho Reprodução

"Aí o Gabriel fala: 'Nos vemos na Norte'. Alguma vez ele foi? Acho até perigoso para ele. Não é que vão agredir ele, mas vão ter 70 mil pessoas no Maracanã. A torcida do Flamengo é gigantesca e quer comemorar o título, mas o Gabigol e a diretoria estão estragando esse momento. Vivem falando de 'respeito à Nação', mas não estão tendo respeito. É uma guerra de vaidades, e quem está se prejudicando é o verdadeiro torcedor do Flamengo" disse, em programa da ESPN.

O ex-jogador da equipe Rubro Negra acredita que tanto a diretoria, quanto Gabigol, estão sendo vaidosos e não estão colocando o Flamengo em primeiro lugar, desrespeitando a instituição.



"A ação do Gabriel teve uma reação da diretoria. Estamos falando de dois lados vaidosos, que não estão colocando o Flamengo em primeiro lugar. A minha visão é essa: o verdadeiro torcedor, da Nação Rubro-Negra, está sendo exposto a uma guerra entre a diretoria e o estafe do atacante", falou Zinho.



O Flamengo enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 20h (de Brasília).