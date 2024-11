David Luiz em treino no Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 13/11/2024 07:40 | Atualizado 13/11/2024 07:40

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Flamengo, David Luiz, de 37 anos, tem futuro indefinido no clube carioca. Com contrato até o fim do ano, o defensor e o Rubro-Negro têm conversas para renovação, mas ainda sem um desfecho positivo. O veterano é bem avaliado no clube carioca por sua influência dentro e fora de campo.

"Ele é um jogador que faz com que o jogador seja melhor. Porque às vezes você prepara cinco soluções para a saída de bola, e o David acha a que nenhum treinador tem, que é a solução individual dele. É um jogador supertalentoso e que está no mesmo processo que eu estava no ano passado. Não dizendo que ele vai parar, mas ele está num final de carreira. Não sei se são um, dois, três, cinco anos, mas você tem que se reinventar. E o David, o principal dele, é que ele quer ajudar o treinador, os jogadores jovens. Ele quer ajudar de alguma forma. Seja dentro de campo, seja fora, como hoje. Do banco, ele me deu alguns toques que foram importantes para entender o sentimento", disse Filipe Luís após o título da Copa do Brasil.

David Luiz teve uma temporada de 2023 bastante difícil e permaneceu no clube carioca graças a um gatilho por renovação. Porém, o zagueiro voltou a ser importante neste ano, alternando como titular e como reserva com Tite e seguiu sendo utilizado por Filipe Luís.

Após passagem longa pelo futebol europeu, o defensor chegou ao Flamengo no meio de 2021 e conquistou até o momento: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.