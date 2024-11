Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 - Divulgação/Flamengo

Publicado 13/11/2024 17:47

Junior Pedroso, empresário de Gabigol, se reuniu na manhã desta quarta-feira (13) com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, para conversar sobre os atritos recentes envolvendo o atacante, que foi afastado do jogo de mais tarde contra o Atlético-MG, no Maracanã. O encontro foi considerado positivo e a dupla conseguiu colocar "panos quentes" na situação. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Agora, com os ânimos mais calmos, as partes pretendem realizar uma reunião presencial para definirem, de forma amigável, como será a reta final do contrato de Gabigol com o Flamengo, que vai até 31 de dezembro. Braz e Pedroso já começaram a debater sobre uma possível despedida do ídolo, e não está descartado que ele volte a vestir a camisa Rubro-Negra antes do fim da temporada.

Gabigol desistiu de ir ao jogo contra o Atlético-MG na arquibancada. Após a decisão de que ele não enfrentaria o Galo, o atacante havia prometido assistir a partida no setor Norte, junto à torcida, mas voltou atrás por questão de segurança. Ele estará no Maracanã, mas em um dos camarotes. Enquanto Braz e Pedroso começaram a se entender,. Após a decisão de que ele não enfrentaria o Galo,, mas voltou atrás por questão de segurança. Ele estará no Maracanã, mas em um dos camarotes.

Gabigol x diretoria



Na última terça-feira (12), a diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol da partida contra o Atlético-MG. Em nota, o clube afirmou que o futuro do jogador será decidido pelo vice de futebol, Marcos Braz, em reunião com seus representantes, e que a decisão visa "manter a harmonia do elenco rubro-negro".



Gabigol confirmou que não ficará no clube em 2025 e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

A escolha do Flamengo de afastar o atacante aconteceu dois dias após a conquista do título da Copa do Brasil. Ainda no gramado da Arena MRV,e fez duras críticas à diretoria e ao ex-técnico Tite.

Gabigol ter causado um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante não gostou de saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. Porém, o treinador não teve nenhuma participação na punição a Gabriel.

Após o afastamento, Gabigol afirmou que a decisão do Flamengo foi unilateral e se colocou à disposição para jogar. Além disso, também postou uma foto abraçado ao técnico Filipe Luís e negou qualquer desentendimento.