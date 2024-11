Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2024 19:57 | Atualizado 12/11/2024 21:58

Afastado pelo Flamengo do jogo contra o Atlético-MG, na quarta-feira (13), no Maracanã, pelo Brasileirão, Gabigol causou um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante se irritou ao saber que seria substituído por Bruno Henrique e não escondeu sua insatisfação com a decisão do técnico Filipe Luís. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira. Rio -, na quarta-feira (13), no Maracanã, pelo Brasileirão, Gabigol causou um "climão" no vestiário do clube no intervalo da final da Copa do Brasil, também contra o time mineiro, no último domingo (10), na Arena MRV. O atacante. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

Assim que Filipe chamou Bruno e comunicou a substituição, Gabigol deixou a reunião do grupo e foi para outro espaço no vestiário. Léo Ortiz tentou convencê-lo a voltar, em vão. Por conta da importância do jogo, ninguém repreendeu o atacante, já que uma discussão poderia desestabilizar a equipe rubro-negra no segundo tempo.

A decisão de tirar Gabigol do jogo desta quarta-feira foi tomada pelo receio de que ele possa atrapalhar o ambiente. Em sua nota, o Flamengo chegou a dizer que o afastamento tinha o objetivo de "manter harmonia no elenco".

Sem clima, a tendência é que Gabigol não jogue mais pelo Flamengo. O atacante cumprirá seu contrato até o dia 31 de dezembro, mas só será relacionado caso aconteça alguma reviravolta.