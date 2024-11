Pulgar será desfalque do Flamengo em pelo menos uma partida do Brasileirão - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 12/11/2024 13:07

apresentou dores musculares e, por isso, ficou fora da convocação.

A seleção do Chile anunciou o corte de Erick Pulgar dos próximos dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O volante do Flamengo e, por isso, ficou fora da convocação.

O problema físico aconteceu na final da Copa do Brasil, conquistada pelo Rubro-Negro com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no domingo. Entretanto, ele conseguiu ficar em campo nos 90 minutos.



Como já estava fora do duelo de quarta-feira (13), às 20h contra o mesmo adversário, só que pelo Brasileirão, Pulgar terá uma semana para se recuperar. De qualquer forma, é dúvida para o jogo contra o Cuiabá, no dia 20, fora de casa.



Já o Chile, sem o volante, enfrenta fora de casa o Peru, na quinta (15), e recebe a Venezuela, na próxima terça (19).



A seleção chilena é a última colocada das Eliminatórias sul-americanas, com apenas cinco pontos em 10 rodadas.