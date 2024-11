Evertton Araújo em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/11/2024 12:45

Rio - O Flamengo abriu conversas para renovar com o volante Evertton Araújo, que foi titular nos dois jogos da final da Copa do Brasil. A intensão do Rubro-Negro é estender o vínculo com o jovem de 21 anos até o fim de 2027, com valorização salarial e multa rescisória maior. A informação foi publicada primeiramente pela Rádio Tupi.

Apesar de já atuar no profissional há alguns meses, Evertton ainda tem o mesmo contrato da época em que defendia o sub-20, com validade até o fim de 2026. O Rubro-Negro tem 70% de seus direitos econômicos, comprados por R$ 1,1 milhão junto ao Volta Redonda, que segue com os outros 30%.

Com a renovação se confirmando, Evertton Araújo deve passar a ter uma multa rescisória de cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões na cotação atual). O objetivo do Fla é se proteger de um possível assédio europeu pelo jogador com um valor que considera abaixo do ideal.

Desde que Filipe Luís assumiu o time do Flamengo, Evertton Araújo vem ganhando mais chances. O camisa 52 conta com a preferência do treinador em relação a outros nomes, como Allan e Alcaraz, e já soma 20 jogos na temporada.