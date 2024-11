Arrascaeta abriu o placar no primeiro duelo da grande decisão - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 11/11/2024 16:34

O Flamengo não contará com o meia Arrascaeta até o fim da temporada. Após a partida contra o Atlético-MG, na vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte que confirmou o penta da Copa do Brasil, o jogador afirmou que passará por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo na próxima semana.

"Foi difícil (o ano). Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia na semana que vem. Limita um pouco no dia a dia, nos treinos. Não poder treinar bem, dentro do campo também. À medida que passa o tempo, vou ficando mais pesado, com um pouquinho de dor. Tentei ajudar meus companheiros da melhor forma possível e me sinto realizado", contou Arrascaeta.

A princípio, a artroscopia seria realizada ao fim da temporada, mas, com o título da Copa do Brasil e chances remotas no Brasileirão, o uruguaio fará para antecipar seu retorno em 2025.

"Essa última semana foi a mais pesada para mim, comecei a sentir a dor um pouco mais forte. Hoje (último domingo) também. Então a gente acredita que o melhor vai ser fazer na semana que vem, pensando no ano que vem. Vai ser um ano em que a gente vai querer brigar por muita coisa. A gente não vai ter pressa (na recuperação)", completou.

O Flamengo te mais seis partidas nessa temporada, e a próxima será novamente contra o Atlético-MG, dessa vez pelo Brasileirão, na quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã.