Filipe Luís celebra troféu conquistado na Arena MRV, em Belo Horizonte - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 11/11/2024 14:43 | Atualizado 11/11/2024 15:09

O ex-lateral vestiu a camisa do clube espanhol por sete temporadas antes de rumar ao Fla, em 2019.

"Parabéns pela conquista, Fili! Aqui no Atleti estamos todos felizes com seu sucesso e torcendo para que seja apenas o início de uma grande carreira como treinador", escreveram nas redes sociais.

Como lateral-esquerdo, Filipe Luís entrou em campo 333 vezes pelo Atlético de Madrid. Lá, conquistou seis títulos: Campeonato Espanhol (2013/2014), Copa do Rei (2012/2013), Liga Europa (2011/2012 e 2017/2018) e Supercopa Europeia (2012 e 2018).

Desempenho na final

Mesmo com pouco tempo no comando do elenco, o ex-jogador conseguiu melhorar o desempenho dos atletas e levar a equipe ao troféu do torneio nacional. O Fla superou o Atlético-MG em ambos os jogos da decisão.

Agenda

Agora, os jogadores se preparam para a reta final do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o próprio Galo, em casa, quarta-feira (13), às 20h (de Brasília). Na tabela, o Flamengo ocupa a quinta colocação, com 58 pontos.