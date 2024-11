DJ Vanessa Ataídes é a Bela do Flamengo - Divulgação

Publicado 11/11/2024 14:34

Rio - A bela do Flamengo, DJ Vanessa Ataídes, revelou ter recusado uma proposta de R$ 15 mil, feita através de uma plataforma de conteúdo adulto, para levar tapas no bumbum. Segundo a musa, ela não costuma combinar encontros presenciais com os fãs.

"Ele ainda avisou que gosta de bater forte. Não me encontro com ninguém pessoalmente. Acho perigoso. Será que ele queria somente isso? Eu acredito que não. Sempre recebo propostas indecentes e aceito quase todas que fiquem apenas no virtual. Presencial não rola. Por dinheiro nenhum", afirmou Vanessa.

Apesar de ter recusado a oferta, a modelo, que tem um quadril de 126cm, ainda contou que gosta de levar tapas no bumbum na hora H.

"De quem você gosta e tá se sentindo atraído, tudo bem. Entre quatro paredes vale tudo de comum acordo", finalizou.