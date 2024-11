Josy Leoncio é a representante do Bangu no concurso Musa do Carioca de 2024 - Divulgação / Léo Cordeiro

Josy Leoncio é a representante do Bangu no concurso Musa do Carioca de 2024Divulgação / Léo Cordeiro

Publicado 11/11/2024 11:07

A modelo e atleta de fisiculturismo Josy Leoncio participa do concurso Musa do Carioca de 2024 como representante do Bangu e celebrou a oportunidade. Mãe de dois filhos, ele tem curtido o aumento de mensagens que recebe nas redes sociais.



fotogaleria

"Estou adorando todo carinho que venho recebendo nas minhas redes sociais", afirma.



Natural da Paraíba, ela mora no Rio e trabalha como cabeleireira e maquiadora. Josy Leoncio se considera uma mulher perfeccionista, ama academia e, por isso, participa de competições de fisiculturismo.



Inclusive, foi campeã duas vez na categoria Overall na Brasil Fitness Show.