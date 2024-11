Polícia Civil iniciou a 'Operação VAR' no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 11/11/2024 07:35

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (11) uma operação contra esquemas de manipulação de resultado e lavagem de dinheiro em jogos da Série B do Campeonato Carioca. A ação, chamada de "Operação VAR", será realizada em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon) tem como objetivo cumprir 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A investigação começou após uma solicitação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que apontou resultados suspeitos na Série B do Carioca de 2024. As ordens de busca e apreensão foram expedidas pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, com endereços na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Vila Valqueire, Duque de Caxias e Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e um em São Paulo.

Um dos alvos foi preso pela Interpool na última sexta-feira (8), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Um dos jogos investigados foi a partida entre Belford Roxo e Nova Cidade, em junho. Na ocasião, houve um volume significativo de apostas da Ásia em que o Nova Cidade venceria o primeiro tempo, mas o Belford Roxo ganharia o jogo. O Nova Cidade fez 3 a 1 no primeiro tempo, mas foi derrotado por 5 a 3.