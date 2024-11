Dorival Júnior comandando treino da Seleção no Mangueirão, em Belém - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/11/2024 20:43

Dorival Júnior comandou nesta segunda-feira (11), no Mangueirão, em Belém, o primeiro treino da seleção brasileira de olho no duelo com a Venezuela, na quinta-feira (14), fora de casa, pela 11ª rodada das Eliminatórias. Com atletas em recuperação por desgaste de jogos no fim de semana, o grupo foi dividido e o técnico ainda não deu pistas de qual time levará a campo no Monumental de Maturín.

Últimos a se juntarem ao elenco, Raphinha e Abner apenas correram em volta do gramado junto com Gabriel Magalhães, Martinelli, Bruno Guimarães e Murillo, que atuaram domingo pela Premier League. Léo Ortiz, Gerson e Guilherme Arana, que jogaram final da Copa do Brasil, fizeram trabalho na academia.

O grupo estará completo a partir da atividade desta terça-feira, às 17h (de Brasília), no que deve ser o treino para definição. A Seleção também irá a campo no Mangueirão na quarta, antes de viajar rumo à Maturín, cerca de duas horas de voo da capital paraense.

Com 16 pontos, o Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias da América do Sul. Após o jogo contra a Venezuela, o time encara o Uruguai, no dia 19, na Fonte Nova, em Salvador.