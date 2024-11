Vasco jogou o Brasileirão de Aspirantes com seu elenco sub-20 - Bruno Vaz/Santos

Vasco jogou o Brasileirão de Aspirantes com seu elenco sub-20Bruno Vaz/Santos

Publicado 11/11/2024 17:49

Rio - O Vasco se despediu do Brasileirão de Aspirantes com derrota para o Santos por 2 a 1, de virada, na tarde desta segunda-feira (11), no CT Rei Pelé. O Cruz-Maltino saiu na frente com gol marcado por Bruno Lopes, no primeiro tempo, mas o Peixe virou na segunda etapa com Andrey e Fernandinho.

Para a competição, o Gigante da Colina mandou sua equipe sub-20, comandada por Ramon Lima. No regulamento, são permitidos apenas jogadores até a categoria sub-23 e o elenco era um dos mais novos do torneio.

Na fase de grupos, o time terminou na terceira colocação do Grupo A, com 11 pontos somados em sete rodadas, sendo três vitórias, dois empates e duas derrotas. Por ter campanha inferior, decidiu fora de casa em jogo único uma vaga na semifinal.



Com o resultado, o Santos aguarda pelo confronto entre Botafogo, dono da melhor campanha da primeira fase, e Mirassol, que será disputado no Nilton Santos, para conhecer seu adversário na semifinal.