Carlos Palacios, ex-Vasco, deve deixar o Colo-Colo rumo ao Boca JuniorsReprodução/Redes sociais

Publicado 11/11/2024 16:55

O Boca Juniors, da Argentina, encaminhou a contratação do meia Carlos Palacios, que se despediu do Colo-Colo, do Chile, após a conquista do campeonato chileno, no domingo (10). A transferência irá render boa quantia aos cofres do Vasco, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador.

Palacios chegou ao Vasco em 2022 tendo custado cerca de R$ 8 milhões por 70% dos direitos. Ele não vingou em sua passagem por São Januário e foi emprestado ao Colo-Colo, que adquiriu 20% do passe do jogador por aproximadamente R$ 2,5 milhões.

A proposta do Boca Juniors ao clube chileno por Carlos Palacios é de 4 milhões de dólares (R$ 23 milhões), valor de sua multa rescisória. Com isso, o caso a transação seja concluída, o Cruz-Maltino irá embolsar metade do valor. As informações são do jornalista Germán Garcia Grova.

O contrato de Palacios com o Colo-Colo vai até o fim de 2025. Na última temporada, o camisa sete somou 12 gols e 10 assistências em 41 jogos.