Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/11/2024 14:02

Rio - Em turbulência na temporada, o Vasco aposta no fator casa para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores de 2025. Com apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos, o Cruz-Maltino tem apenas cinco compromissos até o fim do ano, sendo três em São Januário. Com isso, a expectativa pela classificação aumenta entre os vascaínos.

Em nono lugar com 43 pontos, o Vasco se encontra a quatro de distância do sétimo colocado. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, o G-6 se transformou em G-7, já que o Rubro-Negro é o quinto colocado neste momento. O grupo ainda pode aumentar e se transformar em G-9 em caso de título do Botafogo na Libertadores e do Cruzeiro na Sul-Americana.

Atualmente, o Botafogo lidera o Brasileirão e já está garantido na Libertadores de 2025. Ou seja, não fica abaixo do sexto lugar. Já o Cruzeiro é o sétimo colocado, com 47 pontos, e dividirá as atenções com a Sul-Americana. O Bahia, com 46, também sonha com uma vaga. Para seguir com chances de garantir um lugar na Libertadores em 2025, o Vasco precisa fazer pelo menos o dever de casa.

O Vasco tem 64.5% de aproveitamento como mandante no Brasileirão. Em 16 jogos, conquistou nove vitórias, quatro empates e três derrotas. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo dia 21, às 20h (de Brasília), contra o Internacional, em São Januário. O time gaúcho é o melhor do returno e tem a quarta melhor campanha como visitante.