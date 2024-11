Dimitri Payet - Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/11/2024 17:51

Rio - Ausente na derrota para o Fortaleza no último sábado, Dimitri Payet, de 37 anos, não sofreu qualquer lesão. A decisão do Vasco de preservá-lo da partida teve como objetivo evitar que o francês tivesse sua situação agravada e novamente ficasse fora dos gramados por algumas partidas.

O veterano sentiu dores na coxa esquerda e por conta disso ficou no Rio de Janeiro. Ele será preparado para voltar ao Vasco nas melhores condições possíveis contra o Internacional, no próximo dia 21, em São Januário, após a paralisação por conta da Data Fifa.

Com idade avançada, Payet já desfalcou o Vasco em muitos momentos na temporada. Porém, na última vez que esteve bem foi destaque da vitória do clube carioca sobre o Bahia por 3 a 2, em São Januário, com dois gols. O Cruz-Maltino tenta extrair o melhor do francês na reta final do Brasileiro.

O Vasco luta por uma vaga na Libertadores, porém, vem de duas derrotas seguidas. O Cruz-Maltino aguarda como se dará a configuração dos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e da Sul-Americana. Dependendo da situação, um nono lugar, posição atual da equipe, pode bastar.