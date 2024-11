Técnico do Vasco, Rafael Paiva precisará fazer alterações nos 11 iniciais - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 08/11/2024 17:58 | Atualizado 08/11/2024 18:09

Rio - O Vasco terá ao menos duas mudanças no time titular para enfrentar o Fortaleza neste sábado (9), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem João Victor, suspenso, e Payet, com desconforto muscular, o técnico Rafael Paiva precisará fazer alterações.

Sendo assim, segundo o site 'ge', o Cruz-Maltino deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Maxime Dominguez (Galdames), Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti.

Na 9ª posição no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Vasco tentará buscar a vitória para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores da América do ano que vem.