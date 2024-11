Emerson Rodríguez, novo reforço do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 05/11/2024 20:06 | Atualizado 05/11/2024 20:06

Rio - O atacante Emerson Rodríguez desfalcará o Vasco contra o Botafogo. O jogador faltou um treino antes do clássico desta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, e não foi relacionado pelo departamento de futebol e comissão técnica.

Emerson Rodríguez alegou "problemas pessoais" e não compareceu ao treino no último domingo (3), no CT Moacyr Barbosa. A atividade era considerada uma etapa importante da preparação. A diretoria do Vasco até reconheceu o problema, mas considerou a ausência injustificável.

O atacante colombiano explicou ao clube que teve um desentendimento com a esposa na noite anterior ao treino, dormiu tarde e perdeu o horário do treino no dia seguinte, segundo informações do "ge". Sem Emerson Rodríguez à disposição, Jean David deve começar como titular.

Além de Emerson Rodríguez, o técnico Rafael Paiva não terá o volante Jair à disposição. A comissão técnica optou por não levá-lo para o jogo por causa do gramado sintético do Nilton Santos. O jogador retornou de uma grave lesão no joelho recentemente.