Philippe Coutinho seguirá desfalcando o Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 04/11/2024 19:24

Vasco não poderá contar com Philippe Coutinho no clássico desta terça-feira (5), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. De acordo com o "ge", o camisa 11 será preservado para fazer controle de carga, já que vinha de uma sequência pesada de jogos como titular. Rio - Onão poderá contar com Philippe Coutinho no clássico desta terça-feira (5), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. De acordo com o "ge",, já que vinha de uma sequência pesada de jogos como titular.

Na última semana, Coutinho também ficou fora da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia. Com dores musculares na coxa, o meia fez atividades mais leves no CT ao longo da semana.

Para o clássico, o Vasco deve ter apenas algumas mudanças naturais. Hugo Moura e Vegetti voltam de suspensão e reassumem a titularidade. Na zaga, Léo está de volta e pode entrar no lugar de Maicon.

O provável time do Vasco para enfrentar o Botafogo tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a nona posição do Brasileirão, com 43 pontos. O principal objetivo do time de Rafael Paiva é uma vaga na Libertadores.