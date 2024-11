Vasco passa por reestruturação financeira antes de nova venda da SAF - Matheus Lima | Vasco da Gama

Vasco passa por reestruturação financeira antes de nova venda da SAFMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 01/11/2024 22:14

Rio - A SAF do Vasco ainda não planeja negociar as ações da empresa sem concluir o processo de reestruturação financeira com negociação com os credores, de acordo com o CFO Raphael Vianna. O diretor financeiro do Cruz-Maltino explicou a situação em entrevista à "Vasco TV".

O recado é muito claro: o Vasco ficou mais barato para um futuro investidor devido aos problemas enfrentados na transição de 777 Partners e clube social, presidido por Pedrinho, que voltou à frente do futebol.



"Muitas instituições financeiras queriam comprar o Vasco porque ele está barato. Ele precisa passar por uma reestruturação. Quando você olha no detalhe, em todos os indicadores financeiros, está barato para o potencial que pode ser o Vasco. Seria possível chegar numa negociação com um investidor, talvez. Só que nos decidimos fazer a reestruturação para aumentar o valor do Vasco e garantir que o Vasco colha todos os benefícios dessa subida de preço", disse Raphael.

Atualmente, a SAF do Vasco está dividida entre 30% com o clube associativo, 31% da 777, que comprou com os aportes desde 2022, e 39% em discussão.