Pablo Galdames em treino do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 01/11/2024 10:31

Rio - Titular do Vasco na vitória sobre o Bahia por 3 a 2, o volante Pablo Galdames, de 27 anos, pode estar de saída do clube carioca. De acordo com informações do site chileno "En Cancha", a Universidad de Chile, conhecida como "La U" tem interesse na contratação do jogador do clube carioca.

Galdames tem contrato com o Vasco até o final do ano e antes da partida contra o Bahia não era titular do pelo clube carioca há mais de quatro meses. A permanência do chileno em 2025 era improvável, mas com a sua participação no último jogo as coisas podem mudar.

Revelado pela Unión Española, Pablo Galdames deixou o seu país em 2018 rumo ao futebol argentino. Após três temporadas pelo Vélez Sarsfield, o volante foi negociado com o Genoa. Na Itália, ele ainda atuou pelo Cremonese.

Contratado pelo Vasco no começo da temporada, o chileno entrou em campo em 26 partidas, fez dois gols e deu cinco assistências pelo clube carioca. Galdames pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Cruz-Maltino de graça no ano que vem.