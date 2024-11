Rayan em treino do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 31/10/2024 19:52

Vasco se reapresentou nesta quinta-feira (31) com uma boa notícia. O atacante Rayan, que precisou ser substituído e deixou o jogo contra o Bahia de maca, não teve lesão detectada. Segundo o ge", ele treinou normalmente com o elenco. Rio - Após dois dias de folga, ose reapresentou nesta quinta-feira (31) com uma boa notícia. O atacante Rayan, que precisou ser substituído e deixou o jogo contra o Bahia de maca,Segundo o ge", ele treinou normalmente com o elenco.

Contra o Bahia, Rayan teve a difícil missão de substituir Pablo Vegetti, artilheiro da equipe que estava suspenso, mas deu conta do recado. Ele sofreu o pênalti que originou o segundo gol do Vasco na partida, marcado por Payet.

Já Philippe Coutinho e Léo, que foram poupados no duelo contra o time nordestino, fizeram apenas atividades leves. Os dois apresentaram dores musculares na coxa esquerda e o retorno no clássico com o Botafogo, na próxima terça-feira (5), no Estádio Nilton Santos, ainda é incerto.

Com a vitória sobre o Bahia, o Vasco chegou aos 43 pontos. O Cruz-Maltino ocupa a nona posição no Campeonato Brasileiro e sonha em conseguir uma vaga na Libertadores de 2025.