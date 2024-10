Orellano vive grande momento no FC Cincinnati, dos Estados Unidos - Divulgação / FC Cincinnati

Publicado 30/10/2024 18:25

Vasco, Orellano ganhou o prêmio de "gol do ano" na MLS. O jogador, que atualmente está no Cincinnati, marcou um golaço do meio-campo na vitória por 4 a 1 de sua equipe sobre o Montreal, em agosto. Estados Unidos - Emprestado pelo, Orellano ganhou o prêmio de "gol do ano" na MLS. O jogador, que atualmente está no Cincinnati, marcou um golaço do meio-campo na vitória por 4 a 1 de sua equipe sobre o Montreal, em agosto.







O argentino está no clube estadunidense desde o início de 2024, quando foi emprestado pelo Vasco. O jogador tem contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2025.



Orellano havia sido o maior investimento do Vasco na última temporada, tendo sido comprado por R$ 15,8 milhões junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina. Porém, o jogador sofreu lesões e encontrou dificuldades com a adaptação ao futebol brasileiro, pesando para a falta de sucesso durante a passagem no Rio de Janeiro.

Pelo Cruz-Maltino, fez 26 jogos e marcou dois gols. O futuro será avaliado após o fim da temporada da MLS.