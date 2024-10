Rayan em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan em treino pelo Vasco Matheus Lima / Vasco

Publicado 29/10/2024 17:09 | Atualizado 29/10/2024 18:16

Rio - O atacante Rayan, de 18 anos, deve deixar o Vasco em breve. De acordo com informações do portal "GE", o Lyon, clube que tem seu futebol administrado por John Textor, fez uma proposta para contar com o jovem. O atleta tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2025.

Não existe um acordo entre as partes, e a negociação é declarada complexa. O Lyon, pertence a uma rede de clubes, que tem John Textor como administrado do futebol. O norte-americano é dono da SAF do Botafogo.

O interesse do clube francês não é de agora. Em agosto, representantes do Lyon compareceram ao Estádio Nilton Santos e assistiram o clássico contra o Fluminense, que Rayan jogou, mesmo que por poucos minutos. Mas o Lyon não é o único, a Fiorentina também já fez contato pelo jogador.

Em 2024, Rayan soma 29 jogos, dois gols e uma assistência pelo Vasco. Com contrato encerrando em dezembro de 2025, o clube o negociava na segunda janela, mas as conversas não avançaram. O clube carioca acredita em uma venda por um alto valor.