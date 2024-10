Mateus Carvalho foi titular do Vasco contra o Cuiabá e em outros quatro jogos seguidos - Matheus Lima/Vasco

Publicado 30/10/2024 13:19

terça-feira (5), no Nilton Santos. O volante foi julgado nesta quinta (30) e recebeu a pena de apenas um jogo de suspensão pela expulsão contra o Cruzeiro. Como ele já cumpriu, terá condições de jogar.

Vasco terá Mateus Carvalho, o Cocão, no clássico com o Botafogo, terça-feira (5), no Nilton Santos.

Mateus Carvalho respondeu pelo artigo 254 (praticar jogada violenta) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. No lance em que recebeu cartão vermelho, ele deu uma entrada dura em Matheus Henrique, acertando com as travas da chuteira na perna do adversário, após um carrinho frontal.



Por causa do lance, ele cumpriu suspensão automática no duelo seguinte, contra o Juventude. Por isso, a pena de um jogo no STJD já foi cumprida.



Desde a expulsão, o volante se firmou no time e disputou as últimas cinco partidas como titular do Vasco. Ele ganhou a disputa com Sforza para formar a dupla de volantes com Hugo Moura, no meio de campo.