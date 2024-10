Dimitri Payet em treino do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 29/10/2024 21:50

Rio - Destaque da vitória do Vasco sobre o Bahia por 3 a 2, o francês Dimitri Payet, de 37 anos, obteve um feito que não conseguia há mais de dois anos. Desde abril de 2022, o veterano não anotava dois gols na mesma partida.

Na ocasião, o meia defendia o Olympique de Marselha. Curiosamente, o placar do jogo foi exatamente o mesmo. No dia 20 de abril de 2022, Payet anotou dois na vitória da sua equipe sobre o Nantes por 3 a 2 pelo Campeonato Francês.

Os gols marcados vieram em uma semana que a permanência do veterano no Vasco até o fim do seu contrato em junho do ano que vem era colocada em dúvida. O francês não vinha tendo muitas oportunidades.

No Cruz-Maltino desde o meio do ano passado, Payet atuou no total em 52 partidas, fez sete gols e deu dez assistências. O veterano é um dos principais nomes do atual elenco ao lado de Philippe Coutinho.