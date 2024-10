Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 30/10/2024 08:09

Rio - A Justiça aceitou o pedido do Vasco e concedeu a tutela cautelar suspendendo cobranças, bloqueios, execuções e penhoras relacionadas às dívidas do clube pelos próximos 30 dias. A medida faz parte do planejamento do Cruz-Maltino de renegociação com seus credores.

A decisão foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, e publicada na última terça-feira (29). As informações são da Rádio Tupi.



O processo corre em segredo de Justiça. Na mesma sentença, Paulo Assed determinou que o Vasco não será obrigado a seguir o Regime Centralizado de Execuções (RCE) nesse período. A decisão pode ser automaticamente por 30 dias ao fim do prazo.