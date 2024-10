Presidente do Vasco, Pedrinho busca alternativas para melhorar a situação financeira do clube - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 25/10/2024 08:43 | Atualizado 25/10/2024 08:45

abriu um processo de mediação com os credores. Em carta aberta à torcida, o clube informou o início dos trabalhos de renegociação, que serão conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vasco tenta reduzir as dívidas e, para isso,. Em carta aberta à torcida, o clube informou o início dos trabalhos de renegociação, que serão conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O objetivo é buscar um fluxo de caixa e evitar que as dívidas se acumulem e impeçam o clube de cumprir com suas obrigações financeiras a curto e médio prazo. Para isso, credores serão convocados para negociar formas de pagamentos mais acessíveis, além de descontos.



Na carta, o Vasco ainda afirma que o cenário de "caos financeiro" encontrado após o afastamento da 777 Partners era "previsível (...) , fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da SAF até então".



Renegociação pode ajudar na busca por investidores

O documento é assinado pelo presidente do clube, Pedrinho, e o CEO da SAF, Carlos Amodeo, e confirma "a grave situação financeira". Além disso, diz que entrará com uma Medida Cautelar, como forma de proteção contra ações de penhoras, que atrapalhariam ainda mais a reestruturação e asfixiariam as contas vascaínas.



Esse processo de mediação das dívidas com credores, inclusive, pode abrir caminho para o Cruz-Maltino buscar uma recuperação judicial. O que é visto como alternativa que ajudaria o Cruz-Maltino a encontrar investidores que queiram comprar as ações da SAF que pertencem à 777 Partners.



Afinal, uma das preocupações de possíveis interessados é justamente a questão das dívidas elevadas

Veja a carta aberta do Vasco



"Vascaíno,



Hoje, escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama.



A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF, para proteger o patrimônio e os interesses do Clube, nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores da Vasco SAF até então.



Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra, nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são perceptíveis.



Firmes no compromisso de transparência e, principalmente, no propósito de garantir o futuro do Vasco da Gama, instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Esta mediação visa buscar soluções ordenadas, negociadas e estruturadas de equacionamento da atual dívida do clube.



Para termos estabilidade neste processo de mediação, ingressamos com uma Medida Cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação.



No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade, mas devido a nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama no longo prazo.



É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que ela será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco.



Esta reestruturação será uma desafiadora jornada, que envolverá sacrifícios, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco.



Sabemos que, nos momentos mais difíceis, você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o Clube. Durante anos, foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo nossa história viva e a paixão sempre acesa.



E, neste momento, contamos com seu apoio mais do que nunca. A sua confiança é fundamental.



Pedrinho

Presidente do Club de Regatas Vasco da Gama



Carlos Amodeo

CEO da Vasco SAF"