Vegetti e Hugo Moura comemorando gol da vitória do Vasco sobre o Cuiabá - Alexandre Durão/Zimel Press/Estadão Conteúdo

Publicado 24/10/2024 21:23 | Atualizado 24/10/2024 21:26





Com isso, a dupla, que tem se destacado nos últimos compromissos do Cruz-Maltino, não poderá ir a campo na segunda-feira (28) contra o Bahia, novamente em São Januário, pela 31ª rodada. Rio - O Vasco não brilhou, mas venceu o Cuiabá por 1 a 0 nesta quinta-feira (24) e quebrou o jejum de cinco rodadas pelo Campeonato Brasileiro . No entanto, o técnico Rafael Paiva teve duas notícias ruins: as suspensões de Hugo Moura, volante e autor do gol, e Vegetti, centroavante capitão da equipe.Com isso, a dupla, que tem se destacado nos últimos compromissos do Cruz-Maltino, não poderá ir a campo na segunda-feira (28) contra o Bahia, novamente em São Januário, pela 31ª rodada.

Hugo recebeu amarelo aos 11 da segunda etapa, logo após seu gol, por retardar o reinício da partida em falta marcada no meio-campo. Já Vegetti foi advertido na reta final por acertar o rosto do zagueiro Marlon em disputa aérea.



O resultado diante do Cuiabá em jogo atrasado pela 19ª rodada deixou o Vasco com 40 pontos na tabela de classificação. Agora, a equipe respira mais longe da zona de rebaixamento e mira encurtar distância para grupo que jogará a Libertadores de 2025.