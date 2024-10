Léo Jardim é goleiro do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim é goleiro do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/10/2024 20:18 | Atualizado 23/10/2024 20:30

Rio - No empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, em São Januário, o goleiro Léo Jardim completou 100 jogos pelo Vasco. Um dos principais destaques do clube carioca na temporada, ele falou sobre o seu desejo de deixar um legado no Cruz-Maltino.





"É uma marca importante ao mesmo tempo que é pouco tempo de clube. Fico feliz, me sento honrado e desejo realmente escrever uma história. E isso só será possível com títulos e para que isso ocorra a gente precisa estar todo ano disputando títulos", disse em entrevista à "Vasco TV".

No clube carioca desde o ano passado, Léo Jardim elegeu a força da torcida cruz-maltina como ponto mais importante e destacado até o momento no clube carioca.

"Me impressiona porque independente da fase que vivemos eles estão sempre presentes. Jogamos com estádio cheio sempre no Rio e quando saímos nossa torcida também sempre esgota a parte dela", concluiu.