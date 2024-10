Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/10/2024 17:17

Rio - A eliminação da Copa do Brasil, no último sábado (19), estremeceu a relação entre Pedrinho e a torcida do Vasco. Alvo de críticas após a queda na semifinal para o Atlético-MG, o presidente cruz-maltino reagiu bloqueando torcedores e limitando comentários em suas redes sociais.

No domingo (20), Pedrinho publicou uma foto da festa da torcida na recepção ao ônibus dos jogadores em São Januário, afirmando que o time correu "por cada vascaíno". Porém, recebeu inúmeros comentários negativos e optou por apagar a postagem.

Em contato com o site "ge", Pedrinho afirmou que sua conta é pessoal e que pode administrá-la como bem entender. O ídolo cruz-maltino afirmou ter recebido ofensas pesadas, que extrapolam o limite das críticas.

Críticas da torcida do Vasco

Neste momento, a maior irritação da torcida do Vasco com Pedrinho é em relação aos ingressos para o jogo contra o Galo. Sem maiores explicações, houve uma redução na carga de 2 mil ingressos, o que dá quase 15%, e muitos sócios-torcedores da categoria Cinco Estrelas, a mais top, ficaram sem entradas.

Até o momento, Pedrinho e o Vasco não se manifestaram sobre o assunto. As contratações feitas na janela do meio do ano também fazem parte das reclamações dos vascaínos.