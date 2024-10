Jair marcou o gol do Vasco na vitória sobre o Cuiabá - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/10/2024 08:43

Rio - Com o objetivo de se reabilitar no Brasileirão, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (24) para enfrentar o Cuiabá. O Cruz-Maltino não vence no campeonato há cinco jogos , mas tem boas lembranças com o Dourado quando se trata de encerrar sequências negativas.

No Brasileirão de 2023, as duas equipes se enfrentaram na 12ª rodada. Naquela ocasião, o Gigante da Colina não vencia há dez partidas e entrava em campo pela primeira vez desde a confusão generalizada que interditou São Januário . O Vasco atuou no Luso-Brasileiro e sem contar com torcida. Apesar do cenário, os cariocas venceram o confronto por 1 a 0, com gol de Jair, de pênalti.

No segundo turno, o Cruz-Maltino também chegou em meio a um jejum de vitórias, mas de menos jogos desta vez. Antes do novo embate com o Cuiabá, o Vasco vinha de derrotas para Flamengo e Internacional e de empate com o Goiás.

A equipe até então comandada por Ramón Díaz estava no Z-4 e precisava do triunfo para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Com gols de Gabriel Pec e Orellano, o Gigante da Colina bateu o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal.

Agenda

O Vasco enfrentará o Cuiabá na quinta-feira, às 19h, em São Januário, pelo jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Rafael Paiva ocupa a décima colocação e soma 37 pontos - cinco a mais em relação ao Corinthians, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.