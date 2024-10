Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário - Matheus Lima / Vasco da Gama

Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São JanuárioMatheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 20/10/2024 14:00

Rio - Eliminado na semifinal da Copa do Brasil , o Vasco precisará reagir para não se complicar na reta final do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, que não vence há cinco rodadas na competição, viu a pontuação de corte da zona de rebaixamento subir na 30ª rodada.

O time comandado pelo técnico Rafael Paiva, neste momento, está mais próximo do Z-4 do que do G-8, que chegou a ser considerado um objetivo do clube em 2024. Com 37 pontos, tem cinco de frente sobre os quatro últimos e sete de desvantagem para uma possível zona de classificação à Libertadores da América.

Cruzeiro e Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Gigante da Colina empatou três ( Flamengo Juventude ) e perdeu dois ( Palmeiras São Paulo ).

Agora, o Vasco terá de concentrar esforços para se afastar da parte de baixo da tabela e ter uma reta final de temporada mais tranquila. O próximo compromisso será contra o Cuiabá, quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), em São Januário, em jogo adiado da 19ª rodada.