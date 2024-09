Flaco Lopez abriu o placar no confronto Vasco x Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 22/09/2024 18:05

não suportou a melhor organização palmeirense e pagou caro pelos erros na saída de bola no primeiro tempo.

Vasco não se deu bem ao sair de São Januário para mandar o jogo no Mané Garrincha e perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, gol de Flaco López neste domingo (22), pelo Brasileirão. Apesar de esforçado, o Cruz-Maltinono primeiro tempo.

perde a invencibilidade de seis rodadas no Brasileirão e freia a busca pelo G-6, perdendo uma posição na tabela para o Atlético-MG, que venceu o Bragantino por 3 a 0. Já o Palmeiras segue na busca pelo líder Botafogo, a três pontos de distância. Com o resultado, que amplia o jejum para 12 jogos sem vencer o adversário - a última vez foi em 2015 -, o Vascoe freia a busca pelo G-6, perdendo uma posição na tabela para o Atlético-MG, que venceu o Bragantino por 3 a 0. Já o Palmeiras segue na busca pelo líder Botafogo, a três pontos de distância.

Vasco erra muito na saída de bola

O Vasco parece ter sentido falta do ambiente de São Januário, apesar do estádio cheio em Brasília. Em um primeiro tempo em que praticamente não levou perigo - com exceção de um chute de longe de David, aos 37 minutos, que obrigou Weverton a fazer grande defesa -, o time de Rafael Paiva não apenas sofreu para atacar como teve dificuldade com a pressão adversária.

Além da dificuldade de ultrapassar a marcação adversária na intermediária ofensiva, o Cruz-Maltino também errou demais na saída de bola, permitindo ao Palmeiras aproveitar os espaços na defesa para contra-ataques em poucos toques de bola.



Foi assim que Flaco López abriu o placar, aos 25, após um passe completamente errado de Rayan, que deixou o atacante livre para avançar e chutar da entrada da área. Não foi a única falha que quase complicou. Em duas recuperações de bola, Mauricio só não ampliou porque não alcançou o cruzamento, e Raphael Veiga parou na trave.

Vegetti tem a chance do empate

Murilo ainda teve grande chance em escanteio, ao cabecear livre na pequena área, aproveitando saída errada de Léo Jardim. Para a sorte do Vasco, a bola foi para fora antes do intervalo. Mas o segundo tempo não trouxe tranquilidade, apesar de o time ter se organizado melhor.

Não houve mais erros de saída de bola, mas o Palmeiras seguiu levando perigo e desperdiçando contra-ataques. Flaco López deu uma bicicleta no travessão e Mauricio chutou em cima de Léo Jardim. O Vasco, pelo menos, ficou mais presente no ataque, mas só cresceu após a entrada de Coutinho, no lugar do apagado Payet.

O meia distribuiu melhor a bola pelo campo ofensivo. Em um dos lances, a bola bateu na mão de Vanderlan dentro da área. Os vascaínos pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein foi no VAR e não considerou falta.

Apesar da melhora, o Vasco ainda tinha dificuldade para finalizar. Tanto que a grande chance só surgiu aos 33, em um dos inúmeros cruzamentos do time. Desta vez, Vegetti conseguiu cabecear e Weverton fez grande defesa. Maxime Rodríguez ainda entrou para fazer a estreia pelo Cruz-Maltino, mas não conseguiu contribuir na busca pelo empate.

Vasco x Palmeiras

Local: Mané Garrincha (DF).

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS).



Gols: Flaco López, aos 25min/1ºT (0x1).

Cartões amarelos: Vegetti (VAS); Richard Ríos, Zé Rafael, Weverton (PAL).

cartão vermelho: -



Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Domínguez), Sforza (Mateus Carvalho) e Payet (Philippe Coutinho), Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos, Mauricio (Fabinho) e Raphael Veiga (Lázaro); Felipe Anderson (Rômulo) e Flaco López (Rony); Abel Ferreira.