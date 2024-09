Diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna ficou na bronca com pênalti não marcado - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Diretor executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna ficou na bronca com pênalti não marcadoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 22/09/2024 19:06

Vasco questionou a mudança de decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein ao usar o auxílio do VAR. perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 , no Mané Garrincha, em Brasília, e ficou indignado com a não marcação de pênalti a seu favor, no segundo tempo. O diretor de futebol da SAF vascaína, Marcelo Sant´Anna, criticou a falta de critério da arbitragem no Brasileirão e

O lance polêmico foi a mão na bola dentro da área de Vanderlan. Inicialmente, Klein marcou falta fora da área, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo. Entretanto, ao rever o lance, considerou que o movimento do braço do jogador do Palmeiras foi natural e não marcou pênalti.

"O árbitro confirma duas vezes que foi mão (na bola), a imagem é clara e mostra que foi dentro da área. E para não dar o pênalti, ele muda o critério e diz que o movimento da mão foi natural. Se ele tivesse alguma dúvida da origem, não precisava ter marcado a falta inicialmente, podia ter deixado o lance seguir", avaliou o dirigente.

Indignado com a decisão que tirou a oportunidade de o Vasco empatar, Marcelo Sant´Anna confirmou que o Vasco enviará um ofício contra o árbitro à Comissão de Arbitragem da CBF e levantou a possibilidade de o Palmeiras ter sido beneficiado porque briga pelo título do Brasileirão.



"Questionamos os critérios, estamos falando de uma situação objetiva. Como se fosse um criume dar o pênalti porque o Palmeiras está disputando a liderança com o Botafogo. Fica o repúdio e vamor ver na reunião de segunda-feira (23, na sede da CBF) qual vai ser a justificativa, porque mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo", completou.