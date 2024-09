Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/09/2024 19:06

recuperação extrajudicial para o pagamento de suas dívidas. O modelo é semelhante ao que foi adotado recentemente pela SAF do Botafogo, com o acordo sendo homologado posteriormente na Justiça. As informações são do site "ge". Rio - O Vasco planeja seguir o caminho da. O modelo é semelhante ao que foi, com o acordo sendo homologado posteriormente na Justiça. As informações são do site "ge".

Diferentemente da recuperação judicial, a extrajudicial não necessita da aprovação da Justiça para o plano feito pelo clube. No caso do Botafogo, a SAF conseguiu, no prazo de 90 dias, a aprovação de mais de 50% dos credores para, posteriormente, conseguir homologar o acordo na Justiça. Em maio, o Glorioso anunciou que quitou R$ 130 milhões desde o início do plano, já que conseguiu descontos em multas e juros de dívidas antigas.

O Vasco vem adotando, desde 2021, quando ainda nem era SAF, o plano de pagamento de dívidas através do Regime Centralizado de Execuções (RCE). Com isso, 20% das receitas correntes são usadas para o pagamento de dívidas em ações trabalhistas e cíveis que chegam a R$ 223 milhões.

Nos últimos balanços financeiros, os conselheiros fiscais mostraram preocupação com o pagamento das dívidas do Vasco. Na opinião deles, o RCE é insuficiente para que a SAF quite suas dívidas.

Oficialmente, o clube não comenta a questão do planejamento para o pagamento de dívidas, mas as movimentações seguem acontecendo nos bastidores.